Знайдені під час обшуків помешкання одного із злочинців нарковмісні медичні препарати

Працівники львівської СБУ викрили міжнародний канал наркотрафіку. Під час спецоперації затримали лише одного з фігурантів наркобізнесу, щодо інших ще триває розслідування. У прес-службах СБУ та прокуратури розповіли, що наркотики потрапляли до України з Європи під виглядом посилок з побутовою технікою.

Оптовою торгівлею наркотиками та психотропами займалися кілька жителів з різних областей України, конкретної кількості учасників угрупування правоохоронці не називають, тому що слідство ще триває. Прибутки злочинців від торгівлі наркотиками становили 1 млн грн щомісяця.

Наприкінці січня року на митному пункті пропуску «Львів-Поштовий», виявили посилку, нібито з побутовими приладами, яка була відправлена з Польщі і прямувала у Київську область. В посилці було понад 500 таблеток з вмістом трамадолу.

Під час обшуків вдома в одного із злочинців правоохоронці знайшли більше 10 тис. таблеток. Серед них медичні препарати: Subutex, Fentanilo, MST Continus із вмістом психотропних речовин та 200 грамів екстазі. Вартість вилучених наркотиків та прекурсорів на чорному ринку складає близько мільйона гривень.

За даними ZAXID.NET, 21-річному мешканцеві Київської області вже висунули звинувачення та відправили його у СІЗО. Щодо решти членів угрупування триває слідство.