Tinder доступний у 190 країнах світу

Ірландський регулятор конфіденційності оштрафував компанію-власника застосунку для знайомств Tinder на 11 млн євро через неналежне надання користувачам доступу до їхніх персональних даних. Про це 13 листопада повідомили Politico та Le Monde.

Ірландська комісія із захисту даних (DPC) встановила, що інструмент Tinder для завантаження персональних даних користувачів не відповідає вимогам законодавства Європейського Союзу про конфіденційність. У січні 2020 року регулятор розпочав розслідування, щоб з’ясувати, чи відповідає функція «Завантажити мої дані» Загальному регламенту ЄС про захист даних (GDPR).

У рішенні, оприлюдненому 13 листопада, DPC зазначила, що інструмент не надавав користувачам усіх їхніх персональних даних. Зокрема, деякі категорії інформації були відсутні, а в окремих випадках користувачі отримували лише зведений звіт.

Регулятор наголосив, що компанії зобов’язані забезпечувати користувачам доступ до їхніх персональних даних відповідно до вимог GDPR.

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Заступник комісара DPC Грем Дойл заявив, що такі інструменти «не обов’язково повинні надавати повну копію персональних даних, але вони мають бути справедливими та прозорими для осіб щодо обсягу наданих даних».

Окрім штрафу, DPC зобов’язав компанію-власника Match Group протягом трьох місяців привести обробку персональних даних у відповідність до GDPR.

Представник Match Group заявив, що компанія планує оскаржити рішення.

«Tinder співпрацював з DPC протягом усього розслідування, і ми підтримуємо захист конфіденційності, які ми створили для наших користувачів», — сказав речник компанії.

Tinder – мобільний застосунок для знайомств, який допомагає користувачам знаходити людей поблизу. Його запустила північноамериканська компанія Match Group у 2012 році. В Україні сервіс почав працювати у 2015 році. Tinder доступний у 190 країнах.

Під час пандемії Covid-19 популярність Tinder та інших платформ для онлайн-знайомств зросла. У 2020 році застосунок зафіксував рекордну активність користувачів.

У квітні 2022 року Tinder припинив приймати платежі з російських банківських карток і відключив платні функції для користувачів із Росії. У червні 2023 року компанія повністю вийшла з російського ринку. Разом з Tinder з Росії вийшли також інші додатки для знайомств, які належать цій групі – Hinge і PlentyOfFish.

У січні 2024 року Tinder також оголосив про вихід з Білорусі.