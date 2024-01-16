З Білорусі додаток виходить більш ніж через півроку, як покинув ринок Росії

Додаток для знайомств Tinder, який належить північноамериканській компанії Match Group, оголосив про вихід з Білорусі слідом за Росією. Білоруси можуть користуватися додатком лише до 15 лютого, повідомили у прес-службі Tinder у вівторок, 16 січня.

З 15 лютого 2024 року користувачі Tinder, які перебувають на території Білорусі, більше не зможуть робити покупки в програмі, зокрема нові підписки на Tinder або витратні матеріали у застосунку. Також користувачам з Білорусі не оновлюватиметься підписка, а також не стягуватиметься за неї плата.

«З 15 лютого, якщо ви перебуваєте в Білорусі, ви не зможете користуватися сервісами Tinder або входити в обліковий запис. Ви зможете спілкуватися з іншими користувачами до цього терміну», – пояснили у компанії.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року Tinder оголосив про вихід із російського ринку. Вже наприкінці червня додаток припинив роботу на території Росії. Чому компанія не вийшла з російського ринку раніше, у 2022 році, документ не пояснив. Разом з Tinder з Росії вийшли також інші додатки для знайомств, які належать цій групі – Hinge і PlentyOfFish.