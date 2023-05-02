Окрім Tinder з російського ринку також вийдуть програми Hinge і PlentyOfFish

Один з найбільших додатків для пошуку знайомств Tinder виходить з російського ринку, про що заявив у своєму щорічному звіті. Про це у вівторок, 2 травня, повідомила агенція Reuters.

За даними звіту, Tinder Match Group, до якої належить додаток для знайомств, має вийти з ринку Росії до 30 червня 2023 року. У документі йдеться, що наразі бренд поступово обмежує доступ до своїх послуг в Росії.

«Ми прагнемо захищати права людини. Наші бренди вживають заходів щодо обмеження доступу до своїх послуг у Росії та завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року», – повідомили у звіті.

Чому компанія не вийшла з російського ринку раніше, у 2022 році, документ не пояснив. Разом з Tinder з Росії вийдуть інші додатки для знайомств, які належать цій групі – Hinge і PlentyOfFish.

Загалом за час повномасштабного вторгнення Росії до України з російського ринку повністю вийшло 223 компанії, ще 717 призупинило свою діяльність на території країни-агресора.

Нагадаємо, 16 квітня німецький таблоїд Bild повідомив, що російські спецслужби, зокрема, ФСБ, використовують Tinder для того, щоб вербувати німецьких урядовців та військових. За даними видання, жінки, що працюють на росіян, втираються в довіру німецьким чоловікам та призначають через Tinder побачення посадовцям Бундесверу чи військовослужбовцям, намагаючись дізнатися дані про оборону країни. Зокрема агенток цікавила інформація про поставки та ситуацію навколо України.