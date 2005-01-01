Власників «Гаврилівських курчат» заарештували з правом застави

Євгена та Марину Сігалів підозрюють в забрудненні довкілля через створення пташиного могильника

ЕкономікаВолодимир Пиріг, сьогодні, 11:536320

До теми

Затриманих за підозрою в організації пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища на Київщині власників підприємства з виробництва курятини «Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата») заарештовано на 60 діб із правом застави. Таке рішення прийняв Печерський суд, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, Печерський суд обрав власнику агрохолдингу екс-нардепу Партії регіонів Євгену Сігалу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн. А співвласниця холдингу «Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата») Марина Сігал заарештована на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 90 млн грн.

Ще одну людину, керівника структурного підрозділу підприємства, за даними проекту «Стоп корупція», виконавчого директора з прізвищем Марченко (ім’я не вказане), заарештовано на 2 місяці із правом звільнення під заставу у 84 млн грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, власників відомої птахофабрики «Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата») правоохоронці затримали за підозрою в організації пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища на Київщині.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Поліція затримала власника «Гаврилівських курчат» за організацію нелегального могильника ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук