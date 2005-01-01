Власників «Гаврилівських курчат» заарештували з правом застави

Затриманих за підозрою в організації пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища на Київщині власників підприємства з виробництва курятини «Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата») заарештовано на 60 діб із правом застави. Таке рішення прийняв Печерський суд, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, Печерський суд обрав власнику агрохолдингу екс-нардепу Партії регіонів Євгену Сігалу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн. А співвласниця холдингу «Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата») Марина Сігал заарештована на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 90 млн грн.

Ще одну людину, керівника структурного підрозділу підприємства, за даними проекту «Стоп корупція», виконавчого директора з прізвищем Марченко (ім’я не вказане), заарештовано на 2 місяці із правом звільнення під заставу у 84 млн грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, власників відомої птахофабрики «Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата») правоохоронці затримали за підозрою в організації пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища на Київщині.