Поліція затримала власника «Гаврилівських курчат» за організацію нелегального могильника

Київське підприємство влаштувало стихійний могильник

В п'ятницю, 8 червня, на Київщині поліція затримала власників місцевого агрохолдингу, яких підозрюють у створенні пташиного могильника і забрудненні та засміченні навколишнього середовища, наднормових викидах забруднюючих речовин у повітря, самовільному використання земельних надр.

«Власники підприємства всупереч законодавству організували утилізацію побічних відходів тваринного погодження шляхом їх захоронення на орендованих ними землями. Двом власникам «курячого» бізнесу «із запахом» та керівникові структурного підрозділу компанії вже повідомлено про підозру та затримано у порядку статті 208 КПК України», - йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Як повідомило інформаційне агентство «Українські новини» з посиланням на прес-службу Генпрокуратури, мова йде про агрохолдинг «Гаврилівські курчата» і його власника Євгена Сігала - колишнього нардепа від Партії регіонів і відомого українського бізнесмена, який воходить до списку 100 найбагатших українців.

Дане підприємство займається розведенням свійської птиці і, відповідно до чинного законодавства, повинно було б зберігати відходи на спеціальних майданчиках, облаштованих для запобігання потрапляння решток у грунт та водні об’єкти. Проте компанія, заощаджуючи на вказаних вище заходах, утилізовувало відходи шляхом їхнього захоронення і створення стихійних сміттєзвалищ.

Правоохоронці знайшли на Київщині стихійний скотомогильник

«Такий засіб переробки несе велику загрозу для санітарно-епідеміологічного благополуччя та здоров’я мешканців навколишніх сіл, оскільки небезпечні сполуки, що утворюються від розкладання решток птиці, потрапляють у землю та ґрунтові води», - повідомляють правоохоронці.

Внаслідок порушення вище згаданих норм, агрохолдинг завдав довкіллю збитків на суму понад 200 млн грн. Після проведення 14 санкціонованих обшуків у приміщенні підприємства, власники холдингу та керівник структурного підрозділу були затримані.

Наразі їм повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (Порушення правил екологічної безпеки), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр). Запобіжний захід для затриманих буде обрано найближчим часом.