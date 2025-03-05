У Львові діє програма співфінансування з заміни вікон в історичних пам'ятках

Адміністративна комісія при виконкомі, яка розглядає порушення законодавства про охорону історичної спадщини, оштрафувала на 1,7 тис. грн кожного з власників восьми квартир, які замінили дерев'яні вікна на пластикові. Пресслужба Львівської міської ради розповіла, що помешкання розташовані в будинках, які є історичними пам'ятками.

Зазначимо, що самовільно встановили вікна у будинках на вулицях Героїв Майдану, 5ц, Котлярській, 1, Краківській, 34, Наливайка, 9, Вірменській, 30, Князя Романа, 26, Крип'якевича, 15 та площі Галицькій, 7.

«У 2025 році рівень сплати накладених штрафів вже досягнув 95%. Однак найкращий результат буде тоді, коли таких порушень не стане зовсім. Сам по собі штраф – це відповідальність за вже вчинене порушення, та є лише одним із механізмів контролю. Іншими механізмами впливу є зобовʼязання порушників усунути допущені порушення, такими зокрема є зобовʼязання в охоронних договорах, видані приписи та розпорядження та судові процеси», – розповіли в офісі охорони культурної спадщини ЛМР.

Додамо, що у Львові діють програми співфінансування з реставрації історичних брам та вікон, заміни пластикових вікон на дерев’яні та реставрації балконів. Детальніше про програми можна дізнатися на сайті ЛКП «Бюро спадщини» за посиланням.