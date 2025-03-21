Ритуальне бюро розташоване на території обласної психлікарні

Підприємиця, яка веде ритуальний бізнес на території Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні, пішла на угоду з прокурором і отримала умовний термін покарання. Жінка на вимогу директора лікарні Володимира Шкробота носила йому щомісяця по 40 тис. грн за неперешкоджання оренді приміщення на території медзакладу. У листопаді 2024 року працівники управління стратегічних розслідувань викрили Володимира Шкробота на одержані неправомірної вигоди від бізнесменки. Головний лікар та підприємиця отримали підозри.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що Марія Мироненко в липні 2024 року звернулася до керівника Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні щодо оренди частини приміщень медзакладу, йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 7 березня.

«Після звернення жінки в особи, кримінальне провадження відносно якої розслідується в окремому провадженні, виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди для себе… за вчинення дій всупереч інтересів КНП «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня», які полягали у наданні можливості обвинуваченій ФОП, без документального оформлення, використовувати частину приміщень», – йдеться у вироку суду.

Керівник лікарні озвучив свої умови підприємиці, на які вона погодилася. Зокрема Марія Мироненко мала щомісяця сплачувати йому по 40 тис. грн за оренду близько 400 м2. Перший хабар підприємиця попросила занести свого чоловіка, який також є бухгалтером підприємства. Жінка перебувала за кордоном, а тому не могла віднести гроші сама. директору медзакладу 8 липня 2024 року.

Такі ж суми передавалися керівнику лікарні в серпні, вересні, жовтні та листопаді. 7 листопада 2024 року правоохоронці викрили керівника Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні на отриманні чергового хабаря. Загалом Марія Мироненко передала 200 тис. грн неправомірної вигоди. Керівнику лікарні та бізнесменці пред’явили обвинувачення, однак їх провадження відокремили одне від одного.

30 січня 2025 року Марія Мироненко в присутності захисника уклала угоду з прокурором про визнання своєї винуватості. Згідно з її умовами вона визнається винною. Суддя Тернопільського міськрайонного суду присудив їй три роки ув’язнення, однак потім пом’якшив вирок – на умовне покарання терміном 2 роки. Також вона повинна сплатити 17 тис. грн штрафу.

Додамо, що керівника Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні на одержані неправомірної вигоди викрили в листопаді 2024 року, а 23 січня 2025 року його відсторонили від виконування обов’язків медичного директора медзакладу.