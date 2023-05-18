Влітку в Луцьку працюватимуть шість чергових дитсадків
Перелік дошкільних закладів затвердили у міській раді
У Луцьку затвердили перелік дитячих садочків, які працювамуть улітку під час канікул. Йдеться про шість закладів у різних районах міста.
Перелік закладів затведили на засіданні виконавчого комітету Луцької міськради, яке відбулося у четвер, 18 травня. Згідно з документом, з 12 червня по 4 серпня у Луцьку працюватимуть такі дитсадки:
- №6 (вулиця Архітектора Метельницького, 9);
- №11 (проспект Соборності, 6А);
- №13 (вулиця Станіславського, 50А);
- №20 (проспект Соборності, 35А);
- №24 (вулиця Богомольця, 2В);
- №27 (вулиця Євгена Коновальця, 10А).
Крім того, у період з 12 червня по 30 червня працюватимуть дитсадки № 10 (вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів, 8) та №25 (вулиця Чехова, 4).
«Для того, щоб дізнатися, який саме садочок є черговим для вашої дитини, зателефонуйте у свій дитячий садочок, де вас детально проконсультують», – йдеться у повідомленні.
Директор департаменту освіти міської ради Віталій Бондар додав, що 2 688 дітей відвідують заклади дошкільної освіти у Луцьку, а в літній період їхня кількість не перевищує 70%.