У Луцьку затвердили перелік дитячих садочків, які працювамуть улітку під час канікул. Йдеться про шість закладів у різних районах міста.

Перелік закладів затведили на засіданні виконавчого комітету Луцької міськради, яке відбулося у четвер, 18 травня. Згідно з документом, з 12 червня по 4 серпня у Луцьку працюватимуть такі дитсадки:

№6 (вулиця Архітектора Метельницького, 9);

№11 (проспект Соборності, 6А);

№13 (вулиця Станіславського, 50А);

№20 (проспект Соборності, 35А);

№24 (вулиця Богомольця, 2В);

№27 (вулиця Євгена Коновальця, 10А).

Крім того, у період з 12 червня по 30 червня працюватимуть дитсадки № 10 (вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів, 8) та №25 (вулиця Чехова, 4).

«Для того, щоб дізнатися, який саме садочок є черговим для вашої дитини, зателефонуйте у свій дитячий садочок, де вас детально проконсультують», – йдеться у повідомленні.

Директор департаменту освіти міської ради Віталій Бондар додав, що 2 688 дітей відвідують заклади дошкільної освіти у Луцьку, а в літній період їхня кількість не перевищує 70%.