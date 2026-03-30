Вм’ятини на килимі після важких меблів – поширена проблема, яка псує вигляд покриття навіть після перестановки. Втім, позбутися таких слідів можна швидко і без спеціальних засобів. Pixel Inform розповідає, як прибрати вм’ятини на килимі.

Для цього способу знадобляться лише гаряча праска і бавовняна тканина. Вам потрібен невеликий шматочок тканини, який необхідно змочити, добре відтиснути й розкласти на деформованих ділянках покриття для підлоги.

Після цього добре пропрасуйте килим розігрітою праскою. Якщо праска має функцію відпарювання – в цьому випадку її теж можна використати.

Після обробки ворс потрібно додатково «підняти» – для цього підійде щітка для одягу або стара зубна щітка. Просто пройдіться по килиму в тих місцях, де були вм’ятини. Це допоможе остаточно вирівняти поверхню килима.