У Славуті постраждало 300 із 500 будинків

Через атаку безпілотниками росіян, яка відбулася напередодні, 25 жовтня, у Хмельницькій області пошкоджено 1760 цивільних будинків. Зокрема, тільки у Славуті, яка найбільше постраждала від уламків дронів, приблизно 300 будинків постраждали, повідомив міський голова Василь Сидор у коментарі «Радіо Свобода» у середу, 25 жовтня.

«І регіон, і села, і місто дуже сильно пошкоджені. Практично всі обʼєкти міста – житловий фонд, соціальні об’єкти – потрапили під цю хвилю і були пошкоджені. У нас у місті близько 500 будинків багатоповерхових, (з них) близько 300 – мають ті чи інші пошкодження, а також – 28 об’єктів соціальної сфери», – повідомив Василь Сидор.

Він додав, що ушкодження отримали майже всі садочки та школи міста. Також серйозних пошкоджень було завдано місцевій лікарні. 36 мешканців міста звернулися до медзакладу, 20 людей досі перебувають в лікарні, двоє з них – у тяжкому стані в реанімації.

За словами заступника голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, внаслідок атаки росіян на Шепетівський район Хмельниччини було пошкоджено 1760 цивільних об’єктів. Серед них:

282 багатоквартирних будинків;

1404 приватних будинків;

41 освітній об’єкт;

14 закладів культури;

шість лікарень;

дві церкви.

Попри це, електрику та зв’язок у районі вже відновили. Також вже працює водо- та газопостачання.

Нагадаємо, атака російських дронів на Хмельниччину відбулася у ніч на 25 жовтня. Уламки збитих силами ППО повітряних цілей впали на об'єкт критичної та цивільної інфраструктури, а також пошкодили фасад будівлі Хмельницької АЕС. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме АЕС була найбільш вірогідною мішенню для атаки окупантів.