Рятувальники дістали з-під завалів два тіла

Увечері суботи, 17 лютого, російські окупанти здійснили обстріл Донецької області, зокрема Краматорська та Слов’янська, ракетними ударами. Внаслідок атаки окупантів у Краматорську загинуло двоє людей, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами Вадима Філашкіна, росіяни ввечері випустили приблизно три ракети по Краматорську. Одна з них влучила у приватний сектор міста, внаслідок чого руйнувань зазнали два будинки, а ще щонайменше 23 – пошкоджено ударною хвилею. Голова ОВА додав, що, імовірно, під завалами перебуває родина з чотирьох людей, двоє із них – підлітки.

Приблизно о 22:40 рятувальники у Краматорську витягнули з-під завалів тіло загиблої 47-річної жінки. Згодом у місті виявили ще одного загиблого – 23-річного хлопця, сина загиблої жінки.

Пізніше у прес-службі Донецької обласної прокуратури повідомили, що під завалами виявили імовірні рештки тіла бабусі загиблого хлопця.

«Крім того, до лікарні доставлено подружжя пенсіонерів, які зазнали травм, знаходячись у власній оселі – це чоловік віком 78 років та його 75-річна дружина», – повідомили у прес-службі Донецької обласної прокуратури.

Окрім Краматорська, окупанти вдарили і по Слов’янську. Ворожий снаряд влучив у місцеву школу, де під завалами може перебувати людина. Згодом рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка

Нагадаємо, 14 лютого окупанти зруйнували лікарню у Селидові на Донеччині, внаслідок чого загинули троє. Серед жертв обстрілу – вагітна жінка.