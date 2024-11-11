Відбулося зіткнення автомобілів Mitsubishi Lancer та Mercedes-Benz

У неділю, 10 листопада, у Золочеві на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська трапилася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок автозіткнення травмувалися четверо людей, серед них – двоє дітей. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Mitsubishi Lancer, яким керував 23-річний львів’янин, та Mercedes-Benz під керуванням 44-річного львів’янина. Внаслідок ДТП водій Mercedes-Benz та його пасажирки, львів’янки віком 10, 15 і 41 рік, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до медичного закладу.

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За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. Правоохоронці встановлюють обставини події.