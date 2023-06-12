Водій і троє пасажирів загинули на місці, ще один пасажир помер дорогою до медзакладу

У неділю ввечері, 11 червня, в Коломийському районі Івано-Франківської області сталася ДТП. В аварії загинули п'ятеро людей – водій і пасажири. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Як встановили правоохоронці, 31-річний водій «Volkswagen passat», рухаючись із села Саджавка в напрямку Коломиї, не обрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожні обставини. Відтак зіткнувся з деревом. На момент аварії в салоні автомобіля, окрім водія, було четверо пасажирів: 1990, 2003, 2004 та 2005 років народження. Всі вони мешканці села Саджавка.

У результаті зіткнення водій і троє пасажирів загинули на місці. Ще один пасажир помер від отриманих травм дорогою до медзакладу. Причини ДТП з’ясовує поліція. Тіла направили на експертизу. Також правоохоронці призначили інженерно-транспортну експертизу транспортного засобу, щоби встановити його справність.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК України.