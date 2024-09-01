32-річний водій легковика загинув на місці події

На Закарпатті внаслідок ДТП загинув 32-річний водій легковика Opel, ще двоє пасажирів авто отримали травми. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Закарпатської області.

Аварія трапилась у суботу, 31 серпня, близько 19:45 у селі Розтоки Рахівського району. Правоохоронці попередньо встановили, що 32-річний водій автомобіля Opel Zafira не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, з’їхав з дороги у кювет, де зіткнувся з бетонним містком.

«Внаслідок аварії водій автомобіля загинув на місці, а двоє його пасажирів – 33-річний та 22-річний односельці водія, були госпіталізовані до медзакладу, звідки після надання меддопомоги їх відпустили на амбулаторне лікування», – йдеться у повідомленні.

У селі Розтоки на Закарпатті сталась смертельна ДТП

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті людини слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Нагадаємо, 23 серпня біля міста Берегове на Закарпатті трапилась смертельна ДТП. Водій легковика не впорався із керуванням, з’їхав з дороги і авто кілька разів перекинулось. 52-річний водій загинув на місці події, а двоє його пасажиів отримали травми. Усі перебували у нетверезому стані.