Внаслідок аварії водій авто помер на місці ДТП

Біля міста Берегове на Закарпатті 23 серпня трапилась смертельна ДТП. Водій легковика не впорався із керуванням, з’їхав з дороги і авто кілька разів перекинулось. Від отриманих травм 52-річний водій загинув, а двоє його пасажирів постраждали. Усі вони були нетверезі.

Як повідомила Нацполіція Закарпатської області, 23 серпня до них надійшло повідомлення про те, що у селі Астей сталася ДТП із потерпілими. Поліцейські встановили, що 52-річний житель села Чома на автомобілі Seat разом із двома пасажирами прямували із Берегова в село Астей. Дорогою водій не впорався із керуванням, з’їхав у кювет, внаслідок чого автомобіль кілька разів перевернувся та зніс огорожі будинку.



Внаслідок аварії водій авто помер на місці ДТП. Його пасажири — 33-річна мешканка села Геча та 55-річний житель села Велика Бакта отримали травми. Останнього госпіталізували. Поліцейські встановили, що усі водій та пасажири перед ДТП вживали алкогольні напої.



Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 286-1 ККУ, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Слідство триває.