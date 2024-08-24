Водій «Коломийського АТП» проявив неуважність, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen LT35

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав водія маршрутного автобуса винним у вчиненні ДТП з мікроавтобусом, у якій постраждали 9 людей та одна пасажирка загинула. Винуватця ДТП звільнили від тюремного ув’язнення, призначивши іспитовий термін.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, аварія сталась 18 березня 2023 року у селі Товмачик Коломийського району. Іван Федорак керував автобусом БАЗ А079 («Еталон»), який курсував за маршрутом Коломия-Мукачево. Водій «Коломийського АТП» проявив неуважність, виїхав на зустрічну смугу, де маршрутка зіткнулась з мікроавтобусом Volkswagen LT35, який також здійснював рейсові перевезення, їдучи за маршрутом Ланчин-Коломия. Унаслідок зіткнення одна пасажирка загинула, а ще дев’ятеро людей зазнали травм. Щодо Федорака поліція порушила кримінальну справу.

Унаслідок зіткнення одна пасажирка загинула, а ще дев’ятеро людей зазнали травм

У суді водій «Еталону» визнав свою провину та розповів, що у салоні автобуса хтось крикнув, він відволікся на звук та спричинив ДТП. Серед його пасажирів лише одна людина отримала легкі травми, а у мікроавтобусі було багато потерпілих. Іван Федорак повідомив, що він ходив в лікарню до деяких потерпілих та передавав їм гроші на лікування. Суми, за словами обвинуваченого, люди називали самі, після отримання грошей вони давали йому розписки. Згідно з розписками, обвинувачений виплатив потерпілим понад 100 тис. грн і кілька з них заявили, що не мають до нього претензій.

Справу розглянула суддя Ірина Третьякова, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Зокрема, чоловік загиблої пасажирки та двоє потерпілих заявили цивільні позови до водія «Еталона». Суддя визнала Івана Федорака винним у вчинення ДТП, призначивши 4 роки тюрми з трирічною забороною керувати транспортними засобами, але суддя звільнили його від тюремного ув’язнення з іспитовим терміном у три роки.

Щодо цивільних позовів, то чоловік загиблої у ДТП відсудив 397 тис. грн у страхової компанії та ще 220 тис. грн у «Коломийського АТП», де працевлаштований обвинувачений. Один з потерпілих відсудив витрати на лікування, моральну шкоду та матеріальну компенсацію через пошкодження мікроавтобуса Volkswagen LT35 на загальну суму 460 тис. грн. Третій позивач відсудив понад 200 тис. грн у страхової компанії та АТП. Вирок можна оскаржити.