Електровоз наїхав на 65-річного жителя району, який лежав поблизу колії

У п’ятницю, 23 серпня, на Львівщині потяг на смерть переїхав 65-річного чоловіка, який лежав біля залізничної колії. Про це повідомила Наполіція Львівщини, яка порушила за цим фактом кримінальне провадження.

За даними правоохоронців, ДТП сталася 23 серпня близько 10:00 на перегоні «Мшана-Рудно» на 5 пікеті у селі Суховоля Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, електровоз здійснив наїзд на 65-річного жителя району, який лежав поблизу колії. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.