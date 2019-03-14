Внаслідок ДТП у Львові згорів автомобіль ВАЗ 2107

В авто згорів моторний відсік та пошкоджено салон

Ввечері 13 березня внаслідок зіткнення двох автомобілів один із них загорівся. Рятувальники загасили пожежу, а поліція з'ясовує причини аварії.

ДТП трапилася о 20:34 на вул. Шевченка, 200 за участю автомобілів ВАЗ 2107 та Renault Megane ІІІ, повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини. Після зіткнення у ВАЗі виникла пожежа.

На місце викликали рятувальників, які загасили вогонь. Знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля.

фото ДСНС Львівщини

Всі обставини та причини ДТП встановлюють правоохоронці. Потерпілих немає.