Внаслідок масштабної ДТП на Львівщині госпіталізували вісьмох іноземців, одна жінка загинула

Задля уникнення зіткнення двоє автомобілів вимушено з'їхали в кювет

Внаслідок зіткнення мікроавтобуса із легковим автомобілем неподалік Великих Мостів одна жінка загинула і ще восьмеро громадян Білорусі отримали травми різного ступеня тяжкості. Задля уникнення зіткнення із некерованим авто водії ще двох транспортних засобів вимушено з'їхали у кювет, що врятувало їх від серйозних травм. За попередньою інформацією поліції, водій Skoda Octavia, через якого виникла аварія, заснув за кермом.

ДТП за участі чотирьох авто сталася близько обіду суботи, 23 червня, на автодорозі Ковель-Жовква.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Skoda Octavia, 59-річний мешканець міста Пустомити, ймовірно, заснув за кермом, внаслідок чого автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху. Водії Toyota та Mitsubishi, що рухались йому назустріч, вчасно відреагували на ситуацію, з’їхали у кювет і таким чином зуміли уникнути зіткнення. Постраждалих у цих автомобілях немає», – повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

Однак внаслідок втрати контролю Skoda Octavia зіткнулася з мікроавтобусом Volkswagen LT, яким керував 35-річний мешканець Волині, а пасажирами в ньому були дев'ятеро іноземців.

«Одна з пасажирок від отриманих травм померла, ще семеро іноземців доставлені у медичний заклад, лікарі встановлюють їм діагнози. Також госпіталізований водій Skoda Octavia», – уточнили у поліції.

Відомо, що загибла була громадянкою Білорусі. Водночас правоохоронці ще встановлюють всі обставини цього зіткнення. Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі до восьми років із позбавленням права керувати авто.