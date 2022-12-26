Частина складських приміщень ферми повністю вигоріла

Внаслідок масштабної пожежі на території ферми у Берегівському районі згоріло 80 тонн зерна. За даними рятувальників, загорання виникло на складі, де зберігалося зерно та запчастини до тракторів. Пожежу гасили протягом чотирьох годин. У вогні згоріла 80 тонн зерна, 240 кв. м складських приміщень – вигоріли. Разом з тим, пожежникам вдалося врятувати решту будівель ферми і ще 40 тонн зернових.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпатті, пожежа сталася вночі у неділю, 25 грудня, у селі Кам'янське Берегівського району. Виклик про загорання ферми на вулиці Українській рятувальники отримали о 01:01.

«Як з’ясувалося, загорання виникло в складській будівлі загальною площею 640 кв.м, де зберігалося зерно та запчастини до тракторів. О 02:05 пожежники локалізували загорання та о 04:14 – остаточно його ліквідували», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі ДСНС уточнюють, що внаслідок пожежі вигоріло 240 кв. м складських приміщень та 80 тонн зерна. При цьому решта будівлі й ще 40 тонн зерна не постраждали від полум’я. Причину пожежі наразі встановлюють правоохоронці. Суму завданих збитків підраховують фахівці.