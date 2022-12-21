Під час пожежі у будинку перебували троє дорослих і семеро дітей

Внаслідок пожежі в житловому будинку у Берегівському районі на Закарпатті загинули двоє дітей віком 1 та 2 роки, а також 50-річна і 26-річна жінки. Ще п'ятьох дітей з опіками та отруєнням чадним газом доставили до лікарні. Відомо, що постраждалих з вогню виніс родич – дядько дітей. Тіла загиблих на місці виявили рятувальники вже під час гасіння пожежі. Будинок вигорів повністю, причини загорання наразі встановлюються.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, пожежа сталася ввечері вівторка, 20 грудня, у селі Мідяниця Берегівського району. Виклик про пожежу рятувальники отримали о 21:13 від сусідів потерпілих. У будинку, в якому сталася пожежа, мешкала велика родина. У вогні загинули двоє найменших дітей віком 1 та 2 роки і двоє жінок – 50-річна та 26-річна місцеві мешканки. Чотирьох дітей та сестру з вогню виніс 22-річний чоловік.

«На момент виникнення пожежі в будинку знаходилося троє дорослих та семеро дітей. Першим прокинувся 22-річний син власниці помешкання. На той час вогонь вже поширювався по кімнатах будинку. Чоловік негайно кинувся шукати дітей та виносити їх із палаючого помешкання. Йому вдалося врятувати свою молодшу сестру та чотирьох племінників», – йдеться у повідомленні рятувальників.

П’ятьох дітей віком від шести до десяти років з різними опіковими травмами та отруєнням продуктами горіння доставили до лікарні. На момент прибуття пожежників житловий будинок був повністю охоплений полум’ям. Площа пожежі складала 35 кв.м. О 22:08 вогонь вдалося локалізувати, ліквідація пожежі тривала до 23:50. Будинок згорів повністю, причини пожежі наразі встановлюють. Обставини інциденту з'ясовує поліція.