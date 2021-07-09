В районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі минулої доби, 8 липня, збройні формування Росії 11 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один військовий загинув, ще один отримав поранення. Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС.

Як повідомили у відомстві, поблизу населеного пункту Опитне ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Невельського та Причепилівки ворог застосовував міномети 120-го калібру.

Крім того, у напрямку населеного пункту Піски російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

«Поблизу Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а в районі Кримського російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям. Ще один український військовий отримав кульове поранення. Стан здоров’я воїна – задовільний.

Станом на 7:00 ранку, 9 липня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Як інформував ZAXID.NET, з 21 березня по 6 червня фахівці СММ ОБСЄ зафіксували близько 21 тис. порушень режиму припинення вогню на сході України, що майже втричі більше, ніж за попередній відповідний звітний період.