Внаслідок ракетної атаки пошкоджені 33 приватних будинки

У неділю, 14 квітня, російські окупанти випустили ракету по Дніпропетровській області. Українська ППО знищила ракету, проте її уламки впали на приватні будинки, кількість постраждалих сягнула 12 людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними голови ОВА, уламки впали у Дніпрі та Любимівській громаді. В області постраждало щонайменше 12 людей.

Серед постраждалих – 15-річний підліток, який отримав осколкових поранень та контузію внаслідок удару. Крім того, трьох людей госпіталізували – поранення отримали 62-річний та 39-річний чоловік, а також 35-річна жінка.

«В обласному центрі понівечені 33 приватні будинки. Побито 10 авто та навантажувач. В районі, де впали уламки ворожої ракети, працюють всі служби. А ще психологи ДСНС і Нацполіції», – повідомив Сергій Лисак.

Голова ОВА додав, що у громаді на Дніпропетровщині уламки ракети пошкоджений автомобіль. Там постраждали троє людей, які відмовилися від госпіталізації.

Зазначимо, росіяни також випустили дві ракети по Одеській області. Окупанти атакували Одещину керованими авіаснарядами Х-59 – обидві ракети збили Повітряні сили ЗСУ.