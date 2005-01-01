Внаслідок падіння військового гелікоптера російського виробництва в Колумбії загинули 10 людей

У вівторок під час аварії військового гелікоптера Мі-17 в Колумбії загинули 10 осіб, заявив голова авіаційного дивізіону армії країни, генерал Хуан Вісенте Трухільо, повідомило агентство «Reuters».

«Головна версія того, що сталося - несправність в роботі двигуна. Можливість атаки з землі практично виключена», – сказав генерал.

За інформацією військового, на борту вертольота російського виробництва МІ-17 було вісім військовослужбовців і двоє цивільних. Головною метою польоту була перевірка запасів палива на військових складах на півночі країни.

Зараз встановлюються всі обставини підготовки вертольота до польоту.