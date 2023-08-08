Пожежа виникла у господарській будівлі, де були каністри з пальним

На Рівненщині у пожежі загинув 11-річний хлопчик. Займання виникло через те, що він разом зі своїм товаришем бавився із вогнем. Полум'я охопило спершу одяг дитини, а тоді швидко поширилось по всій будівлі, де були каністри з бензином та дизпаливом.

Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, виклик про пожежу в господарській будівлі у селі Жадківка Корецької громади надійшов близько 20:25 у понеділок, 7 серпня.

«Під час гасіння, приблизно за два метри від вхідних дверей господарчої будівлі бійці ДСНС виявили мертве тіло дитини. О 20:45 пожежу було локалізовано на площі 50 м2, а о 21:49 повністю ліквідовано. Вогнем знищено покрівлю та перекриття, речі господарського вжитку в цегляній господарській будівлі розміром 5х10 м», – йдеться у повідомленні.

Рятувальникам спільно з поліцейськими попередньо вдалося встановити, що двоє хлопчиків гралися з вогнем в приміщенні господарської будівлі, де було дві каністри із легкозаймистими речовинами: одна пластикова з бензином та одна металева з дизпаливом. Також поряд стояла паяльна лампа з бензином.

Внаслідок дитячих пустощів з вогнем на одному із хлопчиків загорівся одяг, а інший вибіг в літню кухню кликати дорослих на допомогу. Коли дорослі прибігли, то в будівлі все було охоплено вогнем і вони не змогли туди потрапити.

Дитина, що загинула, проживала по сусідству через два домогосподарства. Інший хлопчик, що врятувався, – у шоковому стані. Він перебуває під наглядом лікарів.

