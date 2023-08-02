Вогонь суттєво знищив одну з кімнат будинку, де перебував чоловік

У селі Зоря на Рівненщині внаслідок пожежі в житловому будинку загинув 48-річний чоловік. Його тіло виявили рятувальники під час ліквідації займання.

Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Зоря, що на вулиці Івана Франка, надійшло близько 16:40 у вівторок, 1 серпня.

«Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходиться в кімнаті житлового будинку. Вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку в кімнаті житлового будинку», – йдеться у повідомленні.

Також під час ліквідації пожежі, в одній з кімнат будинку надзвичайники виявили мертве тіло чоловіка 1975 року народження.

Наразі невідомо, що саме стало причиною виникнення займання, це з'ясовують спеціалісти.