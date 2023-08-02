Внаслідок пожежі в будинку на Рівненщині загинув 48-річний чоловік
Полум'я охопило одну з кімнат житлового будинку
У селі Зоря на Рівненщині внаслідок пожежі в житловому будинку загинув 48-річний чоловік. Його тіло виявили рятувальники під час ліквідації займання.
Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Зоря, що на вулиці Івана Франка, надійшло близько 16:40 у вівторок, 1 серпня.
«Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходиться в кімнаті житлового будинку. Вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку в кімнаті житлового будинку», – йдеться у повідомленні.
Також під час ліквідації пожежі, в одній з кімнат будинку надзвичайники виявили мертве тіло чоловіка 1975 року народження.
Наразі невідомо, що саме стало причиною виникнення займання, це з'ясовують спеціалісти.