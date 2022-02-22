На меблевому підприємстві у Хустському районі під час ремонту у майстерні загинув 47-річний електрозварювальник. Відомо, що чоловік разом із колегою мали відремонтувати ємність і під час робіт вона вибухнула. Смерть працівника на підприємстві розслідує спеціальна комісія.

Як зазначається у повідомленні Державної служби України з питань праці, трагічний випадок стався на території на ТзОВ «К’Лен» у понеділок, 21 лютого, близько 16:30

«За попередньою інформацією, на дільниці майстерні підприємства проводилися ремонтні роботи. 47-річний електрозварювальник разом з колегою мав приварити до ємності, яка використовувалася у майстерні, кронштейни, пофарбувати ємність та поклеїти ущільнювач. Але під час виконання цієї роботи ємність вибухнула та смертельно травмувала працівника», – йдеться у повідомленні Держпраці.

Наразі на Закарпатті створили комісію для проведення спеціального розслідування нещасного випадку, обставини та причини загибелі працівника встановлюються.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «К’лен» зареєстроване у 2003 році в селі Ільниця Іршавського району. Це – сімейний меблевий бізнес, власниками підприємства є Михайло та Марина Лендєл. Відомо, що компанія, окрім українського ринку, працює на експорт – постачає продукцію до Швеції, Німеччини, Великої Британії, Польщі.