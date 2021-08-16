У понеділок зранку у Луцьку сталась аварія за участю двох маршруток. Водій однієї з маршруток не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з маршруткою, яка стояла перед світлофором. Внаслідок ДТП постраждала 72-річна пасажирка, її доправили до обласної клінічної лікарні з раною гомілки та забоєм грудної клітки.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині у коментарі ZAXID.NET, аварія сталась на проспекті Перемоги зранку, близько 09:00 у понеділок 16 серпня. Відомо, що у ДТП потрапили маршрутки №107 та №22.

«За попередньою інформацією, перша маршрутка зупинилась перед світлофором. Маршрутка, яка їхала позаду, не дотрималась безпечної дистанції, в результаті чого сталось зіткнення», – пояснив речник патрульної поліції Богдан Павлович. Під час ДТП постраждала одна пасажирка маршрутки.

Як розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік у коментарі ZAXID.NET, постраждалій жінці 72 роки. Її доправили до обласної клінічної лікарні з рваною раною гомілки та забоєм грудної клітки.