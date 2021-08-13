17-річний пасажир автомобіля отримав переломи руки та ноги, його доправили до обласної лікарні

На Волині у результаті зіткнення автомобіля з деревом загинув 24-річний водій. За інформацією поліції, під час повороту автомобіль BMW з'їхав у кювет, де зіткнувся з деревом. У результаті удару машину розірвало навпіл. Від отриманих травм водій помер на місці, а його 17-річний пасажир потрапив до реанімації обласної лікарні з переломами руки та ноги.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, смертельна ДТП сталась зранку, близько 07:00, у п'ятницю 13 серпня між селами Війниця та Холопичі Володимир-Волинського району. Водій автомобіля BMW під час здійснення повороту не врахував дорожню обстановку та з'їхав у лівий кювет, де зіткнувся з деревом. У результаті удару автомобіль розірвало навпіл.

Водій отримав травми несумісні з життям, він помер на місці. Також у салоні перебував 17-річний пасажир. Як розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік у коментарі ZAXID.NET, юнака доправили до реанімації обласної клінічної лікарні з переломом руки та ноги.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 статті 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть). Детальні обставини аварії обіцяє встановити слідство.