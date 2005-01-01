Внаслідок зіткнення фури з мікроавтобусом біля Львова постраждали троє людей

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 10:175370

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Внаслідок зіткнення фури з мікроавтобусом біля Львова постраждали троє людей
фото поліції
Трьох людей госпіталізували

Неподалік Львова на міжнародній автодорозі Львів-Краковець у ДТП потрапила вантажівка MAN, завантажена ящиками, та автомобіль Fiat Scudo. Внаслідок аварії постраждали троє людей.

Аварія трапилася біля с. Кожичі на Яворівщині вранці 15 червня. Повідомлення в поліцію надійшло о 08:20, розповіла ZAXID.NET речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля MAN 18-403, 19-річний львів’янин, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Fiat Scudo під керуванням 26-річного мешканця Яворівського району.

В аварії травмувалися троє осіб - два водії та 50-річний пасажир Fiat.

фото поліції

Нагадаємо, 14 червня на автодорозі Київ – Чоп у Бродівському районі зіткнулися два мікроавтобуси, внаслідок чого дев'ятеро людей постраждали, одна загинула.

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