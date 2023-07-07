Рятувальники врятували вісім людей, евакуювали 45 осіб, з них 11 – діти

У п’ятницю, 7 липня, на Івано-Франківщині внаслідок сильних дощів підтопило 600 домогосподарств. Рятувальники продовжують надавати допомогу населенню на підтоплених територіях і ліквідовувати наслідки негоди. Про це повідомили у ГУ ДСНС Івано-Франківської області.

«Станом на 15:00 рятувальники спільно з представниками місцевої влади встановили, що внаслідок грозового дощу, підняття рівня води в місцевих потічках, відбулось підтоплення 600 дворогосподарств, підвальних приміщень, відкритих територій та місцевих доріг», – йдеться у повідомленні ДСНС Івано-Франківської області.

За даними рятувальників після дощів підтопило:

Коломийський район (с. Мишин, с. В. Вербіж та с. В. Ключів) – близько 340 дворогосподарств.

близько 340 дворогосподарств. Калуський район (м. Калуш) – близько 30 дворогосподарств.

близько 30 дворогосподарств. Косівський район (смт. Яблунів, с. Стопчатів, с. Уторопи, с. Люча) – близько 80 дворогосподарств.

близько 80 дворогосподарств. Надвірняський районн (с. Стримба, с. Гвізд; смт Делятин, смт. Ланчин) – близько 150 дворогосподарств.

Рятувальники врятували вісім людей, евакуювали 45 осіб, з них 11 – діти. До ліквідації наслідків негоди та порятунку людей залучили 70 фахівців ДСНС, 20 одиниць техніки, зокрема п'ять плавзасобів та два «Богуна».