Вночі Росія атакувала Україну трьома крилатими ракетами «Калібр», вісьмома дронами-камікадзе Shahed 136/131 і ще чотирма дронами невстановленого типу, повідомили вранці в понеділок, 26 червня, Повітряні сили ЗСУ.

За їхньою інформацією, протиповітряна оборона збила два з трьох «Калібрів». Також було збито сім дронів-камікадзе Shahed. Це сталося на півдні України. Ще чотири дрони невстановленого типу збили в зоні відповідальності повітряного командування «Центр». Таким чином, загалом над Україною вночі збили 13 російських повітряних цілей.

Вибухи цієї ночі було чутно на Одещині. Зокрема, два «Калібри» було збито над морем на підльоті до Одеси. Крім того, в Одесі через вибухову хвилю від збиття дронів пошкодились вікна у двох прибережних багатоквартирних будинках, однак постраждалих немає, повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Подробиць про влучання ракети і дрона, які не вдалося збити, наразі немає.