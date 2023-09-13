Наслідки російської атаки могли бути куди гіршими, якби не робота сил ППО

Російські війська у ніч на 13 вересня вкотре атакували південь Одещини, спрямувавши декілька груп ударних дронів по Ізмаїльському району. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу», – написав Кіпер у Telegram.

Внаслідок цього, за даними влади, поранені шестеро людей.

«Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога», – додав він.

Як повідомили Сили оборони Півдня, під прицілом ворога була цивільна інфраструктура Подунав'я. Ворог атакував Одещину ударними дронами впродовж 4,5 годин вночі. Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони вдалось знищити 32 ворожі дрони. Однак, уникнути влучань не вдалось.

«32 БпЛА типу «Shahed-131/136» збито силами протиповітряної оборони. На жаль, влучанням по припортовий інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту», – йдеться у повідомленні.

Хоча в ОВА спершу казали про 6 постраждалих цивільних, а Сили оборони півдня заявили про 7. Усіх доставили до лікарні із пораненнями різного ступеню важкості, їм надають всю необхідну допомогу.

Станом на ранок пожежу, яка виникла унаслідок атаки, ліквідували. Повітряна тривога в Одесі та області тривала від 00:27 до 5:01.

У Силах ППО рзповіли, що у ніч на 13 вересня 2023 року російські окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ Усього зафіксовано пуски 44 «шахедів». Основний напрямок – південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону.

інфографік Сили ППО

Зусиллями Сил ППО цієї ночі було знищено 32 із 44 безпілотників.