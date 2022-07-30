У ніч на 30 липня росіяни вчергове обстріляли Миколаїв. За інформацією голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, під обстріл потрапив один із спальних районів міста. Станом на ранок 30 липня відомо, що одна людина загинула та 6 отримали поранення.

«Вночі, 30 липня, після 01:00 був обстріляний один із спальних районів міста. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро – зазнали поранень», – написав у Telegram Віталій Кім.

За його словами, внаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки. Детальну інформацію наразі уточнюють.

За інформацією ДСНС, після обстрілу виникло займання в підсобному приміщенні на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок влучання ворожих боєприпасів по житлових будинках одна особа загинула, ще три отримали поранення.

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли один з районів Миколаєва, які йшли отримати хліб за програмою ООН. В результаті обстрілу загинули 5 людей, поранення отримали 14 осіб.

Зазначимо, що раніше секретар РНБО Олексій Данілов назвав міста України, по якому росіяни випустили найбільше ракет. Маріуполь, який росіяни нещадно бомблять вже кілька місяців, – на другому місці.