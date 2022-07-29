Зупинка громадського транспорту в Корабельному районі Миколаєва після обстрілу росіянами, 29 липня 2022

Поблизу місця ранкового обстрілу росіянами Миколаєва не було жодних військових об’єктів, а були пункти видачі хліба за програмою ООН, куди йшли місцеві жителі, що загинули від удару, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«З військових об’єктів у скверику стояв на п’єдесталі “МТ-ЛБ” [багатоцільовий тягач легкий броньований], здається, часів афганської війни – тобто це пам’ятник. Це єдиний військовий об’єкт у цьому районі. Там неподалік – виключно житлові райони і приватний сектор, магазини. І там розташовані пункти видачі хліба за програмою ООН, куди, власне, і прямували люди старшого віку для того, щоб отримати цей хліб. А росіяни обстріляли просто місцевих жителів, вбивши їх», – розповів міський голова Миколаєва в ефірі «Радіо Свобода».

Раніше Сєнкевич повідомив, що Миколаїв був обстріляний касетними снарядами. Внаслідок цього обстрілу п’ятеро людей загинули, 14 отримали поранення. За словами Сєнкевича, росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту в Корабельному районі міста. Зазначимо, що росіяни обстрілюють Миколаїв майже щодня.

Додамо, що обстрілювати людей, які йдуть по гуманітарну допомогу або купують продукти, це поширений воєнний злочин російських загарбників. Наприклад, 16 березня в Чернігові вони розстріляли цивільних жителів, які стояли в черзі, щоб купити хліб. Унаслідок цього варварського злочину загинули щонайменше десятеро людей.

24 березня в Харкові росіяни обстріляли одне з відділень «Нової пошти», де люди отримували гуманітарну допомогу. Тоді загинули щонайменше шестеро людей.