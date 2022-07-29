Уламки касетних снарядів

Російські воєнні злочинці зранку у п’ятницю, 29 липня, завдали авіаударів по Миколаєву. Внаслідок обстрілу станом на 11:10 відомо про п'ятьох загиблих та сімох поранених людей.

Про обстріл росіянами Миколаєва касетними снарядами спочатку повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі», – повідомив міський голова.

Росія обстріляла Миколаїв касетними снарядами сьогодні зранку,

4 загиблих та 7 поранених. pic.twitter.com/EoNdoP3V2z — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) July 29, 2022

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав у своєму Телеграмі, що через обстріл міста уже 4 загиблих та 7 поранених.

«У зв‘язку з успіхами ЗСУ на півдні, російські мерзотники змінили тактику. Вчора вистрілили у спальний район – звичайний одноповерховий будинок. Скільки там не ходив, навіть натяку на воєнну ціль не знайшов. І це не у комендантську годину. Сьогодні вистрілили в інший район. Поруч із зупинкою громадського транспорту, – написав начальник ОВА Віталій Кім.

Доповнено 12:20. Кількість поранених на зупинці громадського транспорту через обстріл касетними снарядами у Миколаєві зросла до 13, п'ятеро загиблих. Про це на своїй сторінці у Telegram написала голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Напередодні, 28 липня, російські загарбники обстріляли Миколаїв та громади Миколаївської області. Унаслідок обстрілів є поранені, зруйновано будинки, пошкоджено лінію електропередач.