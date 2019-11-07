Вночі у центрі Львова виникла масова бійка футбольних фанатів

Під час масової бійки фанатів постраждали двоє правоохоронців

Близько 23:15 на площі Ринок у Львові виникла масова бійка між українськими і французькими футбольними фанатами. За інформацією поліції у бійці взяло участь понад 100 осіб. На місце викликали більше десяти екіпажів поліції, правоохоронці затримали 12 учасників сутичок.

Про масову бійку у центрі Львова першими повідомили очевидці у соцмережах. Згодом правоохоронці підтвердили цю інформацію, зазначивши, що на місце інциденту скерували екіпажі патрульної поліції, бійців спецпідрозділу ТОР, управління поліції охорони та слідчо-оперативну групу.

Обережно, на відео присутні сцени насильства та нецензурна лексика

Вночі, о 02:00, поліція оприлюднила офіційне повідомлення про бійку фанатів, заявивши, що під час сутичок пошкодили два службові автомобілі і побили двох правоохоронців.

Riot before FC Olexandriya vs. AS Saint-Etienne match in Lviv

PS. A właśnie miałem wyjść coś zjeść... pic.twitter.com/WfioAA0ClC — FotoPyK (@FotoPyK) November 6, 2019

«Поліцейські припинили бійку, участь в якій брали близько ста осіб – футбольні фанати з України, Франції та Німеччини. У відділ поліції доставлено дванадцятьох учасників бійки, з них четверо львів'ян віком 20-22 роки, інші – іноземці. Під час припинення правопорушення травмовані двоє поліцейських, а також пошкоджено два службові автомобілі», – вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини.

Відомо, що постраждалими правоохоронцям є працівники патрульної поліції (діагнози ще встановлюються), пошкодженими автомобілями також є службові авто патрульних (в одному розбили заднє скло, в іншому – фару та пом'яли корпус).

Наразі невідомі інші деталі бійки, зокрема і те, що стало її причиною.

Додамо, що сьогодні, 7 листопада, на стадіоні «Арена Львів» відбудеться матч Ліги Європи між українською «Олександрією» та французьким «Сент-Етьєном». Попередній матч між ними закінчився внічию.