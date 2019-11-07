Українські фанати розповіли про причини бійки з французами у центрі Львова

Українські футбольні вболівальники розповіли про причини масової бійки з французами цієї ночі на площі Ринок у Львові.

«Вони перші почали цей конфлікт, ще у Франції. Ми були там на виїзді. І вони перші почали конфліктувати, постійно провокували нас, показували непристойні жести та матюкалися», — пригадує початок конфлікту вболівальник ФК «Олександрія» Артем.

Участь у нічній бійці у Львові взяли понад сто людей. Заворушення на площі Ринок тривали майже дві години.

Також Артем додає, що це вже не вперше українські фанати б’ються з уболівальниками французького футбольного клубу «Сент-Етьєн». «Вони вже билися раніше з вболівальниками з Дніпра і Києва, коли грали проти наших команд. Тому є вже певна історія протистоянь наших фанів і французьких», — каже вболівальник Артем.

Також українські футбольні фани припускають, що провокації з боку гостей будуть і сьогодні на матчі на «Арені Львів», де ФК «Олександрія» прийматиме «Сент-Етьєн».

«Ми спокійні люди. Що ми будемо на них дивитися, реагувати. Ми приїхали вболівати за свою команду, а вони собі нехай реагують самі на себе. Я приїхав повболівати, а не комусь пику набити», — резюмує Артем.

А от французи коментувати свої дії не хочуть. Коли журналісти ZAXID.NET підійшли до вболівальників «Сент-Етьєна», які брали участь у бійці, ті почали матюкатися англійською мовою. Один з них навіть замахнувся ногою, намагаючись вибити мікрофон з рук журналістів.

Частина французьких фанів одразу втекла від камер, а близько 20 інших — продовжили стояти біля хостелу неподалік площі Ринок.

Додамо, що сьогодні, 7 листопада, на стадіоні «Арена Львів» відбудеться матч Ліги Європи між українською «Олександрією» та французьким «Сент-Етьєном» (матч відбувається у Львові, оскільки тутешній стадіон відповідає вимогам УЄФА щодо матчів такого рівня, а рідний для «Олександрії» – ні). Попередній матч між ними закінчився внічию. На нічну бійку відреагував також мер Львова Андрій Садовий, який звернувся до СБУ та поліції з проханням забезпечити порядок під час сьогоднішнього матчу.