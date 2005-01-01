Вночі залізничний переїзд у Рясному закриють для руху транспорту

Переїзд на вул. Брюховицькій, який перекриють для проїзду

У четвер, 28 грудня, з 23.00 год і до 06.00 год 29 грудня перекрить рух транспорту через залізничний переїзд дільниці Рясне-Кар’єрна по вул. Брюховицькій у Рясному. Про це повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

«У зв’язку з проведенням колійних робіт в межах залізничного переїзду 0 км + 554 м дільниці Рясне-Кар’єрна по вул. Брюховицька, сьогодні буде перекрито рух транспорту через залізничний переїзд. Роботи виконує «Підзамчівська дистанція колії», – мовиться в повідомленні.

Об’їзд транспорту здійснюватиметься згідно з затвердженою схемою руху.

Схема об'їзду (клікніть для збільшення)

Нагадаємо, що в зв'язку з облаштуванням кільцевої розв'язки у Львові на чотири дні перекрили перехерстя вул. Тернопільської та Угорської.