Існують дослідження, які показують, що замочування фруктів у соді та воді може видалити два конкретні пестициди

Після покупки фруктів, їх потрібно правильно очистити, щоб позбутися бруду та залишків пестицидів. Martha Stewart розповідає, як правильно мити фрукти – у розчині соди чи у чистій воді.

Чи слід замочувати фрукти в соді?

Існують дослідження, які показують, що замочування фруктів у соді та воді може видалити два конкретні пестициди, пояснює Емі Джонстон, магістерка наук, викладачка і доцентка кафедри безпеки харчових продуктів Університету Міннесоти. Але замочування має певні ризики. Одним з них, на який Джонстон одразу звертає увагу, є термічний шок, який може статися, якщо вода, в якій ви замочуєте фрукти, тепліша або холодніша за самі фрукти. Якщо це трапиться, то все, що є зовні (наприклад, бактерії у воді), може потрапити всередину фруктів, а потім ви це зʼїсте. З цієї причини вона віддає перевагу швидкому зануренню і промиванню, а не тривалому замочуванню.

Правильний спосіб використання харчової соди для миття фруктів

Якщо ви хочете використовувати харчову соду, Джонстон пропонує змішати невелику кількість – приблизно чайну ложку на літр води – і використовувати її для миття фруктів. Харчова сода може діяти як мʼякий мийний засіб: розмʼякшити будь-які фізичні забруднення.

Але фахівчиня також уточнює, що харчова сода не впливає на бактерії, адже це не дезінфекційний засіб.

Занурте фрукти в розчин харчової соди, обережно струсіть або потріть їх протягом декількох секунд, а потім ретельно промийте під прохолодною проточною водою.