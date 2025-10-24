Перед тим як закласти яблука, варто підготувати погріб або підвал

Виростити яблука – це лише половина успіху. Щоб плоди залишалися свіжими, соковитими та смачними до весни, важливо правильно їх збирати та зберігати. Як це зробити, пише Oboz.ua.

Як правильно збирати яблука

Щоб яблука довше не псувалися, їх слід обережно зривати з дерева, трохи піднімаючи та прокручуючи плід. Не варто стискати м’якоть, а плодоніжку бажано залишати разом із яблуком. Починати збір краще з нижніх гілок, поступово рухаючись вгору.

Що покласти у ящик

Не варто щільно набивати ящики яблуками – плоди повинні мати простір, щоб уникнути гниття. У ящики можна насипати трохи сухого піску, який поглинає зайву вологу. Якщо яблук небагато, їх можна розкласти у холодильник у пакети з вентиляційними отворами.

Підготовка сховища

Перед тим як закласти яблука, варто підготувати погріб або підвал: очистити стіни та стелажі від бруду, обробити від грибка та шкідників, замінити прогнилі дошки. Ящики слід добре просушити, а приміщення перевірити на наявність гризунів. Дотримання цих простих правил допоможе зберегти урожай свіжим протягом всієї зими.