Пацієнтка на прийомі у отоларинголога Олексія Рибачука

Чимало людей стикалися з тим, що у душі чи під час купання, пірнання у басейні чи озері у вухо потрапляла вода, яка не могла самостійно витекти. Потрапляння води у вухо не спричиняє болю, лише дискомфорт, але якщо вода залишатиметься у вусі надовго, то може спровокувати запалення, погіршити слух чи стати причиною розвитку інфекційних захворювань.

Звісно, коли вода не може самостійно витекти з вуха, найкраще звернутися по допомогу до отоларинголога. Та бувають випадки, коли люди, скажімо, на відпочинку і дістатися до ЛОРа у найближчі дні немає можливості. У такому випадку слід допомогти собі самому. Ось поради від отоларинголога Львівської обласної клінічної лікарні Олексія Рибачука.

«Є люди, які спокійно пірнають,купаються і вода не потрапляє у вуха, а є такі, у кого контакт з водою спричиняє проблему. Усе залежить від анатомічної будови слухового проходу. В одних він вузький, в інших – широкий, у когось довгий, а у когось короткий, прямий або звивистий. Тому є люди, яким доволі важко позбутися води, яка потрапила у вухо, і вони змушені звертатися по допомогу до лікаря», – каже Олексій Рибачук.

Як позбутися води у вусі самотужки?

Іноді достатньо зробити прості вправи і вода спокійно витече.

Нахиліть голову вбік, щоб вухо, у яке потрапила вода, було спрямоване вниз.

Ляжте на бік так, щоб вухо з водою було знизу. Через деякий час вода може витекти самостійно.

Легко потрясіть головою або пострибайте на одній нозі (з того боку, де знаходиться вода).

Покладіть долоню на вухо, щільно прикрийте його та різко заберіть руку. Це може створити вакуум, який витягне воду.

Обережно витріть зовнішню частину вуха та слухового ходу к інчиком чистого рушника.

інчиком чистого рушника. Закрийте рот, затисніть ніздрі та обережно видихніть через ніс. Це «розправить» барабанну перетинку і вода витече.

Лікар не радить використовувати фен, ватні палички, бо можна ще більше собі нашкодити.

«До мене на прийом прийшла пацієнтка, яка хотіла забрати воду ватною паличкою. У цей момент їй на спину стрибнув кіт і вона пробила барабанну перетинку», – каже лікар.

Отоларинголог також не радить використовувати жодні медикаменти без попередньої консультації із лікарем. А тим, хто професійно займається водними видами спорту, радить використовувати беруші, бо в них ризик розвитку зовнішнього отиту більший, ніж в решти людей.

Коли звертатися до лікаря?

Якщо вода залишається у вусі довше, ніж один-два дні, з’являється біль, шум у вусі чи знижується слух, потрібно звертатися до отоларинголога. Це може бути ознакою того, що розвивається зовнішній отит.

Нерідко після потрапляння води у вусі з'являється нав'язливий ниючий біль. Причиною його може бути набрякла сірка, яка під впливом води перетворилася у щільний корок і тисне на нервові закінчення. У цьому випадку не варто намагатися допомогти собі самому ,бо можна той короку проштовхнути глибше або пошкодити барабанну перетинку. Найкраще звернутися по допомогу до спеціаліста.