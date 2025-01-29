Вода потрапила у вухо: як собі допомогти?
Поради отоларинголога
Чимало людей стикалися з тим, що у душі чи під час купання, пірнання у басейні чи озері у вухо потрапляла вода, яка не могла самостійно витекти. Потрапляння води у вухо не спричиняє болю, лише дискомфорт, але якщо вода залишатиметься у вусі надовго, то може спровокувати запалення, погіршити слух чи стати причиною розвитку інфекційних захворювань.
Звісно, коли вода не може самостійно витекти з вуха, найкраще звернутися по допомогу до отоларинголога. Та бувають випадки, коли люди, скажімо, на відпочинку і дістатися до ЛОРа у найближчі дні немає можливості. У такому випадку слід допомогти собі самому. Ось поради від отоларинголога Львівської обласної клінічної лікарні Олексія Рибачука.
«Є люди, які спокійно пірнають,купаються і вода не потрапляє у вуха, а є такі, у кого контакт з водою спричиняє проблему. Усе залежить від анатомічної будови слухового проходу. В одних він вузький, в інших – широкий, у когось довгий, а у когось короткий, прямий або звивистий. Тому є люди, яким доволі важко позбутися води, яка потрапила у вухо, і вони змушені звертатися по допомогу до лікаря», – каже Олексій Рибачук.
Як позбутися води у вусі самотужки?
Іноді достатньо зробити прості вправи і вода спокійно витече.
- Нахиліть голову вбік, щоб вухо, у яке потрапила вода, було спрямоване вниз.
- Ляжте на бік так, щоб вухо з водою було знизу. Через деякий час вода може витекти самостійно.
- Легко потрясіть головою або пострибайте на одній нозі (з того боку, де знаходиться вода).
- Покладіть долоню на вухо, щільно прикрийте його та різко заберіть руку. Це може створити вакуум, який витягне воду.
- Обережно витріть зовнішню частину вуха та слухового ходу кінчиком чистого рушника.
- Закрийте рот, затисніть ніздрі та обережно видихніть через ніс. Це «розправить» барабанну перетинку і вода витече.
Лікар не радить використовувати фен, ватні палички, бо можна ще більше собі нашкодити.
«До мене на прийом прийшла пацієнтка, яка хотіла забрати воду ватною паличкою. У цей момент їй на спину стрибнув кіт і вона пробила барабанну перетинку», – каже лікар.
Отоларинголог також не радить використовувати жодні медикаменти без попередньої консультації із лікарем. А тим, хто професійно займається водними видами спорту, радить використовувати беруші, бо в них ризик розвитку зовнішнього отиту більший, ніж в решти людей.
Коли звертатися до лікаря?
Якщо вода залишається у вусі довше, ніж один-два дні, з’являється біль, шум у вусі чи знижується слух, потрібно звертатися до отоларинголога. Це може бути ознакою того, що розвивається зовнішній отит.
Нерідко після потрапляння води у вусі з'являється нав'язливий ниючий біль. Причиною його може бути набрякла сірка, яка під впливом води перетворилася у щільний корок і тисне на нервові закінчення. У цьому випадку не варто намагатися допомогти собі самому ,бо можна той короку проштовхнути глибше або пошкодити барабанну перетинку. Найкраще звернутися по допомогу до спеціаліста.