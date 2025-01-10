Богдан Кондратьєв за кермом BMW своєї бабусі на пішохідному переході збив пенсіонерку

Івано-Франківський міський суд визнав винним уродженця Кременчука Богдана Кондратьєва у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. За скоєння ДТП, в якій загинула 71-річна мешканка Івано-Франківська, водієві призначили 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.

Вирок винесли 16 грудня. Йдеться про аварію, яка сталася 16 березня 2024 року на вулиці Набережній в Івано-Франківську. Богдан Кондратьєв за кермом BMW X5 на пішохідному переході збив пенсіонерку. Від отриманих трав жінка померла на місці.

У судовому засіданні Богдан Кондратьєв визнав свою вину і розповів, що того дня близько 19:00 їхав з торгівельного центру «Велес» на автомобілі, що належить його бабусі, і з необережності збив пенсіонерку, яка переходила дорогу по «зебрі».

Обвинувачений сказав, що намагався компенсувати шкоду потерпілим, та наразі не дійшов з ними згоди. Тому з власної ініціативи перерахував їм через «Укрпошту» 50 тис. грн і надалі по можливості буде допомагати їм.

Суд врахував молодий вік водія – 33 роки, його позитивну характеристику і те, що раніше його штрафували за перевищення швидкості.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Хоростіль визнав Богдана Кондратьєва винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої і призначив йому 5 років ув’язнення з позбавленням права 3 роки керувати транспортними засобами. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.