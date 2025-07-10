Смертельна аварія сталася 9 липня неподалік села Брище Луцького району

У середу, 9 липня, неподалік села Брище Луцького району сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля BMW збив 46-річного чоловіка, який раптово вибіг на проїзну частину. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



«21-річний житель Дубищенської громади, керуючи автомобілем BMW 730D, збив 46-річного мешканця, який раптово вибіг на дорогу. Пішохід загинув на місці», – зазначають правоохоронці.



Відомо, що водій легковика на момент аварії був тверезий.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.