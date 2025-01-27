ДТП сталася 12 серпня 2024 року у селі Молодаво Дубенського району

Демидівський районний суд виніс вирок 27-річний водію буса Mercedes-Benz Sprinter за смертельну ДТП. Обвинувачений врізався в припаркований автомобіль дорожньої служби, внаслідок чого загинув його пасажир. За скоєне чоловіку призначили два роки іспитового строку.

Як йдеться у вироку від 21 січня, аварія сталася 12 серпня о 18:10 на трасі Київ – Чоп у селі Молодаво Дубенського району. За даними слідства, 27-річний водій буса Назар Кучерук проігнорував вимоги дорожніх знаків і врізався в автомобіль дорожньої служби Iveco, що стояв у попутному напрямку, оскільки на цій ділянці проводили ремонт покриття. Від удару останнє авто протаранило відбійник і з’їхало у кювет.

У результаті ДТП медики діагностували у водія буса Назара Кучерука закриту черепно-мозкову травму та закритий перелом ноги. Його пасажир, 27-річний житель Тараканова, від численних травм помер у реанімації. Медичну допомогу надали також водієві автомобіля Iveco, 41-річному жителю села Верба, який у момент зіткнення був у салоні. Чоловіка після обстеження відпустили.

Суддя Таміла Феха визнала визнала Назара Кучерука винним за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), проте звільнила від основного покарання й призначила два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.