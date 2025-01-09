ДТП сталася 1 квітня 2024 року на трасі Мукачево – Львів між селами Ямниця та Тязів

Тисменицький районний суд визнав винним місцевого мешканця Дмитра Левковича у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей. За скоєне водієві ТОВ «Аск Інвест» призначили 5 років ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.

Вирок винесли 27 грудня. Йдеться про ДТП, яка сталася 1 квітня 2024 року на трасі Мукачево – Львів між селами Ямниця та Тязів Івано-Франківського району. Дмитро Левкович на Mercedes-Benz Sprinter виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Opel Insignia. Внаслідок аварії водій та пасажир останнього загинули на місці.

Під час судового засідання прикарпатець визнав свою вину і розкаявся у вчиненому. Суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, за місцем проживання та на роботі характеризується позитивно, має на утриманні малолітню дочку і не отримував наркологічної та психіатричної допомоги.

Потерпілі, яким Дмитро Левкович компенсував завдану шкоду, претензій до обвинуваченого не мали і попросили суд не позбавляти його волі.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марія Хоминець визнала водія ТОВ «Аск Інвест» винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей і призначила йому 5 років ув’язнення без позбавлення права керування транспортними засобами. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.