Від отриманих внаслідок ДТП травм велосипедист загинув на місці події

На трасі у Стрийському районі Львівщини водій мінівена збив 61-річного велосипедиста на неосвітленій ділянці дороги. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія трапилась 17 березня близько 23:00 на перехресті доріг «Київ – Чоп» та «Стрий – Нижня Стинава» у Стрийському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Citroën C4 Picasso, 45-річний мешканець Стрия, здійснив наїзд на велосипедиста, 61-річного жителя одного з сіл району, який переїжджав дорогу в неосвітленому місці.

Від отриманих внаслідок ДТП травм велосипедист загинув на місці події. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.