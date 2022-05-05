11-річний хлопчик із травмами перебуває у лікарні

У селі Балинівка Хмельницької області 63-річний водій ВАЗ-2121 наїхав на 11-річного хлопчика. За попередньою інформацією, дитина перебігала проїжджу частину дороги. Наразі потерпілий перебуває у лікарні.

Як у четвер, 5 травня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, ДТП сталася ввечері середи, 4 травня. Виклик про аварію у селі Балинівка поліція отримала о 20:20. За інформацією поліцейських, 11-річний хлопчик перебігав дорогу та потрапив під колеса автомобіля.

За кермом ВАЗ-2121 перебував 62-річний мешканець села Стара Гута Хмельницької області. «Водій ВАЗ-2121 здійснив наїзд на 11-річного хлопчика, який перебігав проїжджу частину дороги. Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований в травматологічне відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі. Поліція встановлює усі обставини події.