Митники склали адмінпротокол і вилучили товар

У понеділок, 3 липня, уночі митники пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне» виявили 330 вейпів, захованих серед москітних сіток у рейсовому автобусі «Варшава – Чернівці». Про це повідомляє Львівська митниця.

Під час заповнення декларації 52-річний водій зазначив, що перевозить одну одиницю техніки Kerher та упаковку москітних сіток для ЗСУ. Та під час огляду автобуса працівники митниці з прикордонниками виявили в багажному відділенні 330 електронних сигарет «Ebdesing».

Мешканець Буковини намагався перевезти вейпи без декларування і сплати митних платежів, чим порушив ч.3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами). Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів або без такої.

Працівники митниці склали адмінпротокол і вилучили незадекларований товар, орієнтовною вартістю 140 тис. грн.